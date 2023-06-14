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AKINCI ÇİZGİ DİZİ FRAGMAN
17 Haziran 2023, Cumartesi 10:20
Akıncı

Akıncı Çizgi Dizi 14.Bölüm Fragmanı

''Hazırlan ilk görevine çıkıyorsun!''

İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirilen, kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, yepyeni bölümleri yine Harun Can'ın eşsiz seslendirmesiyle ekranda olacak. Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı'nın kötülerle mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk sezonda deşifre olan Akıncı bu kez çok daha büyük bir sınavdan geçecek.

İyilerle kötülerin amansız mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Akıncı'nın deşifre olmasıyla saflar belli oluyor, kim dost kim düşman yeniden sorgulanıyor. Gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan Akıncı, düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor.

Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizemli hikayesiyle Akıncı, mücadele ve stratejinin daha da ön plana çıktığı yepyeni sezonuyla 17 Haziran'da atv ve MinikaGO'da.

DEVAMI
Akıncı Çizgi Dizi
SON BÖLÜMÜ İZLE 13. Bölüm Akıncı Çizgi Dizi
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Akıncı Çizgi Dizi
18 Mart 2023, Cumartesi
13. Bölüm Akıncı Çizgi Dizi
Akıncı Çizgi Dizi
11 Mart 2023, Cumartesi
12. Bölüm Akıncı Çizgi Dizi
Akıncı Çizgi Dizi
4 Mart 2023, Cumartesi
11. Bölüm Akıncı Çizgi Dizi
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Akıncı
17 Haziran 2023, Cumartesi
14. Bölüm fragmanı Akıncı
Akıncı Çizgi Dizi
18 Mart 2023, Cumartesi
13. Bölüm fragmanı Akıncı Çizgi Dizi
Akıncı
11 Mart 2023, Cumartesi
12. Bölüm fragmanı Akıncı
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