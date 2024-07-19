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19 Temmuz 2024, Cuma 00:00

Alan'da tarihi bir an!

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Favori yarışmacı Murat elendi, gözyaşlarına boğuldu!

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