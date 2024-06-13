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CANLI YAYIN
13 Haziran 2024, Perşembe 00:00

Aydan'ın şarkısına Oktay Kaynarca da eşlik etti!

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"Biraz mırıldan bakalım..."

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