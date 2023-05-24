ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ALDATMAK FRAGMAN
25 Mayıs 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 32.Bölüm Fragmanı

"Sen bize ihanet ettiğinden beri, bizim ailemizin pusulası şaştı!"

Nikah törenine son anda ailelerin gelmesiyle ortalık karışır. Behram da Güzide de Oylum'un kararını duymak için büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir. Oylum'un söyledikleri ise iki tarafı da şaşırtır. Oylum'un havaalanında Güzide'nin yanından kaçıp Behram ile gitmesinin ardındaki sır perdesi aralanır. Ancak verdiği kararın arkasında durmak onun için kolay olmayacaktır. Kızının iyiliği için Tarık'la işbirliği yapmak zorunda kalan Güzide, bu durumdan memnun değildir. Tarık'ın Güzide'nin yardımına muhtaç kalacak bir duruma düşmesi ise meseleyi daha da karmaşıklaştırır. Güzide, kendisine onca şeyi yaşatmış Tarık'a karşı vicdanlı davranabilecek midir?

DEVAMI
Aldatmak
SON BÖLÜMÜ İZLE 31. Bölüm Aldatmak
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Aldatmak
18 Mayıs 2023, Perşembe
31. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
11 Mayıs 2023, Perşembe
30. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
4 Mayıs 2023, Perşembe
29. Bölüm Aldatmak
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Aldatmak
25 Mayıs 2023, Perşembe
32. Bölüm fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
18 Mayıs 2023, Perşembe
31. Bölüm fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
18 Mayıs 2023, Perşembe
31. Bölüm fragmanı Aldatmak
BİZE ULAŞIN