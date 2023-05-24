Aldatmak 32.Bölüm Fragmanı

"Sen bize ihanet ettiğinden beri, bizim ailemizin pusulası şaştı!"

Nikah törenine son anda ailelerin gelmesiyle ortalık karışır. Behram da Güzide de Oylum'un kararını duymak için büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir. Oylum'un söyledikleri ise iki tarafı da şaşırtır. Oylum'un havaalanında Güzide'nin yanından kaçıp Behram ile gitmesinin ardındaki sır perdesi aralanır. Ancak verdiği kararın arkasında durmak onun için kolay olmayacaktır. Kızının iyiliği için Tarık'la işbirliği yapmak zorunda kalan Güzide, bu durumdan memnun değildir. Tarık'ın Güzide'nin yardımına muhtaç kalacak bir duruma düşmesi ise meseleyi daha da karmaşıklaştırır. Güzide, kendisine onca şeyi yaşatmış Tarık'a karşı vicdanlı davranabilecek midir?