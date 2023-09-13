ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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14 Eylül 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 37.Bölüm Fragmanı

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''Anne olmak ne zor!''

Korkunç kaza ile birlikte kendisini bir kabusun içinde bulan Güzide, büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalır. Güzide'nin kendinden emin hamlesi, hayatını hiç beklemediği bir şekilde sonsuza kadar değiştirmek üzeredir. Torununu bulmak için her şeyi göze alan ve kimseden korkmayan Güzide, yeni ve tehlikeli bir düşmanı olduğundan habersizdir.

Oylum'un oğluna kavuşma mücadelesi her geçen saat daha kritik bir hal almaktadır. Bebeği kimin kaçırdığı netleşirken, beklenmedik bir ismin hamlesi herkesi ters köşeye düşürür.

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BÖLÜMLER
TÜMÜ
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7 Eylül 2023, Perşembe
36. Bölüm Aldatmak
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15 Haziran 2023, Perşembe
35. Bölüm Aldatmak
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8 Haziran 2023, Perşembe
34. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
1 Haziran 2023, Perşembe
33. Bölüm Aldatmak

FRAGMANLAR

TÜMÜ
Aldatmak
14 Eylül 2023, Perşembe
37. Bölüm Aldatmak
Aldatmak
7 Eylül 2023, Perşembe
36. Bölüm Aldatmak
Aldatmak - 3. Fragman
15 Haziran 2023, Perşembe
35. Bölüm Aldatmak - 3. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
15 Haziran 2023, Perşembe
35. Bölüm Aldatmak - 2. Fragman
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