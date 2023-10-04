ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK BÖLÜMLER
5 Ekim 2023, Perşembe 20:00

Aldatmak 40. Bölüm

Güzide öğrendiği gerçeği sindirebilecek mi?

Mualla'nın oyunlarına daha fazla dayanamayan Oylum, oğluna kavuşmak için her şeyi göze alacak hale gelir. Torununu kurtarmak için her yolu deneyen Güzide, Mualla'nın her hareketini ne kadar titiz şekilde planladığıyla bir kez daha yüzleşir.

Zeliş'in sakladığı karanlık sırlardan biri açığa çıkınca Güzide için Ozan cephesinde de sorunlar patlak vermeye başlar. Ancak Zeliş'in hiç de hafife alınmaması gerektiği bütün ailenin önünde gözler önüne serilecektir.

Tarık, Güzide'ye karşı ortaya yeni çıkan ittifakı dağıtmak için şaşırtıcı bir hamle yaparken, Sezai sevdiği kadının her koşulda yanında olduğunu bir kez daha kanıtlar. Fakat Sezai'nin araştırdığı bir gizem, herkes için büyük bir şaşkınlığı da beraberinde getirecektir.

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5 Ekim 2023, Perşembe
40. Bölüm fragmanı Aldatmak

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