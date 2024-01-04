ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Diğer
 9

BİLDİRİMLER

  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YEN�� FRAGMAN
  • Yıldızlar Bana Uzak - 2. Fragman

    Yıldızlar Bana Uzak

    YENİ FRAGMAN
  • Yıldızlar Bana Uzak

    Yıldızlar Bana Uzak

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
4 Ocak 2024, Perşembe 20:00

Aldatmak 52.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER HAKKINDA GALERİ

"Seni çok özledim..."

Kahraman'ın yetişmesiyle son anda kurtulan Oylum, Kahraman'a gittikçe daha sıkı tutunur. Behram'ın durumu Mualla'yı büyük yalanlara sürükler. Yaptıklarının ciddiyetini anlayan Selin duyduğu pişmanlığı ifade etmeye çalışır. Ancak hareketlerinin sonuçları bazıları için affedilemeyecek kadar ağır olmuştur. Gelini hatalarını anlamış olsa da Oltan bu sefer de oğlundan dolayı rahat bir nefes alamaz. Oylum'u kazanmak için Diclelilere karşı büyük bir hamle yapan Tolga gücünü kanıtlamaya çalışır ancak bu hareketinin beklenmedik sonuçları olacaktır. Korkunç harcamalarını daha fazla saklayamayan İpek, babasıyla dürüst bir yüzleşme yaşar. Sezai kızının ihtiyaç duyduğu asıl yardımı anlar. Bu sırada işini geliştirmeye kararlı olan Yeşim beklenmedik biriyle ortaklık kurar. Tarık ise etrafındakilerin hayatlarına verdiği zararın sonuçlarıyla yüzleşecektir…

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
52. Bölüm Foto Galeri
03 Ocak 2024, Çarşamba
52. Bölüm Foto Galeri Aldatmak
51. Bölüm Foto Galeri
26 Aralık 2023, Salı
51. Bölüm Foto Galeri Aldatmak
50. Bölüm Foto Galeri
20 Aralık 2023, Çarşamba
50. Bölüm Foto Galeri Aldatmak
49. Bölüm Foto Galeri
12 Aralık 2023, Salı
49. Bölüm Foto Galeri Aldatmak

ARAMA

CANLI YAYIN