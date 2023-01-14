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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
15 Ocak 2023, Pazar 20:00
Ateş Kuşları İlk Bölüm tekrarıyla Pazar 20.00'de atv'de

Ateş Kuşları 1.Bölüm Fragmanı

‘’Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…’’

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara… Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba… Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır. Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır. Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır. Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…

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