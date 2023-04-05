ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
7 Nisan 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları - 2. Fragman

Ateş Kuşları 11.Bölüm Fragmanı

“Lara Eyüboğlu nerede?”

Ateş Kuşları, komiser Barbaros'la karşı karşıya

Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.

Hesaplaşma vakti!

Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini yapar. Ateş Kuşları'nı tutuklar. Şimdi Ateş Kuşları, komiser olan Barbaros Tunalı'nın karşısındadır! Tüm günahlarla hesaplaşma vakti!

Köksüzler'in sınavı

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir sınav beklemektedir. Ailesine kavuşan Sabit'i Köksüzler nasıl bırakıp gidecek?

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Ateş Kuşları
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8. Bölüm Ateş Kuşları
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Ateş Kuşları
7 Nisan 2023, Cuma
11. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları - 3. Fragman
31 Mart 2023, Cuma
10. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 3. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
31 Mart 2023, Cuma
10. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
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