ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
23 Haziran 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları - Sezon Finali | 3. Fragman

Ateş Kuşları 21.Bölüm Fragmanı

''Merhaba, ben Kara...''

KARA, İNTİKAM İÇİN GERİ DÖNÜYOR!

Ateş Kuşlarının en büyük imtihanı şimdi başlıyor. Kara döndü! Şimdi geçmişin karanlığında kaybolanların gün yüzüne çıkma vakti!

ATEŞ KUŞLARI, HANGİ BEDELİ ÖDEYECEK?

Kara, Köksüzler'in tüm günahlarını sırtında taşıyarak gelir. Pandora'nın kutusu artık kapanmamak üzere açılır. Kara bunca yıl beklettiği öfkesi ile Ateş Kuşları'nın hayatlarını alt üst edecektir. Yıllar önce yapılan seçimin bedelini bugün herkes ödeyecektir! Ateş Kuşları bu imtihanı atlatabilecek mi yoksa Kara intikamını başarıyla alacak, Ateş Kuşları sonsuza kadar dağılacak mı?

GÜLAYŞE VE BARBAROS'UN DAVULLU ZURNALI DÜĞÜNÜ!

Gülayşe, Kara'nın karanlık bir kabus gibi Ateş Kuşları'nın üstüne çöktüğünden habersiz bembeyaz gelinliğinin içinde çiçekli tacıyla bir peri kızı gibidir. Sevdiği adamla el ele göz göze düğün konuklarını karşılar, Harmandalı oynar, nikah masasında evet diye haykırır!

BARBAROS, BABASININ ÇATAL OLDUĞUNU DÜĞÜNÜNDE ÖĞRENİYOR!

Barbaros ise Çatal'a bir söz söylemiştir aylar aylar evvel. "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." Gülayşe'sine kavuştuğu hayatının en mutlu gününde Barbaros, Çatal'ın babası olduğunu öğrenir! Nefret ettiği adamın kanı damarlarında dolaşmaktadır. Barbaros öğrendiği bu sırla yıkılır ama ya sonra? Onu dehşete düşüren bu gerçekle nasıl baş edecek?

DEVAMI
Ateş Kuşları
SON BÖLÜMÜ İZLE 20. Bölüm Ateş Kuşları
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Ateş Kuşları
16 Haziran 2023, Cuma
20. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
9 Haziran 2023, Cuma
19. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
2 Haziran 2023, Cuma
18. Bölüm Ateş Kuşları
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Ateş Kuşları - Sezon Finali | 2. Fragman
23 Haziran 2023, Cuma
21. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - Sezon Finali | 2. Fragman
Ateş Kuşları - Sezon Finali
23 Haziran 2023, Cuma
21. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - Sezon Finali
Ateş Kuşları - 3. Fragman
16 Haziran 2023, Cuma
20. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 3. Fragman
BİZE ULAŞIN