Ateş Kuşları 22.Bölüm Fragmanı

‘’Dünyada inanmazdım biteceğine, Beni böyle bırakıp gideceğine…’’

KARA VE GÜLAYŞE EVLENİYOR MU?

Kara ve Gülayşe evleniyor. Peki Gülayşe Barbaros aşkı gerçekten bitti mi? Gülayşe aşkını gömüp Kara'ya intikam için mi evet dedi, yoksa işin içinde başka bir şey mi var?

BARBAROS BU VİCDAN AZABI İLE NE YAPACAK?

Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi kazadan kurtarır. Ölüm döşeğindeki babasının başındaki Gülayşe şimdi yapayalnızdır. Nizam'a bir şey olursa dengeler nasıl değişecek?

ATEŞ KUŞLARI DARMADAĞIN!

Ateş kuşları Gülayşe'ye söyledikleri yalanların ortaya çıkmasıyla darmadağın olurlar. Ve Gülayşe onu ziyaret etmek istediklerinde hastaneden içeri girmelerine dahi izin vermez. Ateş Kuşları kendilerini Gülayşe'ye affettirebilecek mi?

KÜÇÜK KARA NELER ÇEKTİ?

Kara'nın bir zamanlar kardeşleri olan Ateş Kuşları'na bu derece öfke duymasına sebep olacak kadar ne yaşamıştır geçmişte? Peki tam şimdi ortaya çıkmasının sebebi ne?