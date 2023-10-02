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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
6 Ekim 2023, Cuma 20:00

Ateş Kuşları 26.Bölüm Fragmanı

"Ben yarın evleniyorum!"

BOYNUNDA BARBAR'IN, PARMAĞINDA KARA'NIN YÜZÜĞÜ

Kara'nın böbreği iflas eder. Gülayşe ise bu sayılı günleri kalmış adama evlilik teklifi eder. Oysa Barbaros'un yüzüğünü aynı ona olan aşkı gibi hala yüreğinde saklıyor. Peki tüm bunlara rağmen Gülayşe neden Kara'yı seçti? Barbaros, Gülayşe'nin başkasına evet dediğini duyunca bütün gemileri yakmayacak mı?

FEZA YAKALANIYOR MU?

Gülayşe, Feza'yı yakalamak için yem olacaktır. Ama onun için dünyayı yakmaya hazır Barbar, Gülayşe'nin tehlikeye girmesine nasıl izin verecek? Gülayşe bunu gizleyerek yapabilecek mi? Üstelik Barbar, Hacer'le Hacı Hafız'ın korumalık teklifini kabul etmişken!

KOCASI DEĞİL KORUMASI!

Gülayşe ve Barbar artık hep dip dibeler. Bu yüzden kalplerinin sesini duymamaya çalışmak daha da zorlaşır. Küçük didişmeleri eski günleri hatırlatırken birbirlerinden nasıl uzak duracaklar?

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