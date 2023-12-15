ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam
 4

BİLDİRİMLER

CANLI YAYIN
;
15 Aralık 2023, Cuma 20:00

Ateş Kuşları 35.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER HAKKINDA GALERİ

“Herkesin pes ettiği yerde biz yeniden ayağa kalkar, hayata tutunuruz!”

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!

Hüma hayatını kaybeder, Nazmiye kendi kızının katili olarak tutuklanır. Zıpkın, Kara ve Gülayşe yine bir masumun bedel ödüyor oluşuna dayanamazlar ve Barbar'ı çok sinirlendiren bir şey yaparlar. Gülayşe'ler neyin peşinde?

SABİT'İN PLANI

Sabit, Mercan'ın amcası Mümtaz'ın odasına tırmanır! Zaten Mercan'dan şüphelenmiş olan Perihan onu yakalarsa polisi arayacağına göre, bunu neden yaptı? Sabit'in aklından neler geçiyor?

"BANA ARTIK AŞIK DEĞİL MİSİN?"

Zıpkın, Hüma'dan bir özür dahi dileyemeden gittiği için vicdan azabından kıvranır. Sare ise onun suçluluk duymasını hiç istemiyor çünkü bu onun çok iyi bildiği bir duygu. Sonunda Sare geçmişinden getirdiği ağır yükü, Zıpkın'la paylaşacak mı?

SULTAN'IN PEŞİNDE

Hüma'nın gidişinden sonra ne yapacağını bilemez haldeki Kara, Sultan'ı arama görevine dört kolla sarılır. Sultan nereye kadar daha kaçabilecek? Ali'ler onu bulmadan evlenebilecek mi? Sultan'ı gözü kapalı insan dolandıracak kadar bencil birine, hangi şartlar dönüştürdü?

"YALNIZ ÖLÜM AYIRABİLİR BİZİ!"

Barbaros, Gülayşe'ye artık onu ölene kadar bırakmayacağına dair söz vermişti. Sözünü tutar da. Göğsünü delen bıçak yarasını aldığı anda dahi hala Gülayşe'yi tutmaya devam eder. Gülayşe'nin yardım çığlıklarıyla yer gök inlerken Barbaros onun sesiyle yaşama tutunacak mı?

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
35. Bölüm Foto Galeri
14 Aralık 2023, Perşembe
35. Bölüm Foto Galeri Ateş Kuşları
34. Bölüm Foto Galeri
07 Aralık 2023, Perşembe
34. Bölüm Foto Galeri Ateş Kuşları
33. Bölüm Foto Galeri
30 Kasım 2023, Perşembe
33. Bölüm Foto Galeri Ateş Kuşları
32. Bölüm Foto Galeri
23 Kasım 2023, Perşembe
32. Bölüm Foto Galeri Ateş Kuşları

ARAMA

CANLI YAYIN