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  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

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  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
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22 Aralık 2023, Cuma 20:00

Ateş Kuşları 36.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER HAKKINDA GALERİ

“Sultan’ı bana getirin, kardeşinizi alın!”

"ÖLME ÇÜNKÜ ÖLÜRSEN SEVEMEZSİN BENİ!"

Barbaros hastanede ölüm kalım savaşı verirken ona güç veren tek şey Gülayşe'nin hayalidir. Ancak bu Barbaros'un savaşı kazanmasına yetecek mi? Ateş Kuşları, can yoldaşları olan Barbaros'a veda mı edecek? Barbaros'u kaybederse Gülayşe yaşar mı?

SULTAN'IN SIRLARI

Sultan'ın nişan günü altınlarını alıp kaçtığı eski nişanlısı Turgut, sonunda Sultan'ı bulur! Sultan'ı korkudan tir tir titreten bu adam, Sultan'a delicesine aşıktır! Turgut, Sultan'ı geri almaya, Kara ise vermemeye yeminlidir! Sultan, geleceğini mahvetmelerine rağmen Ateş Kuşları'na sığınacak mı? Kara, Sultan'ın sırlarını aralamaya başlayınca niye çok öfkelenecek? Ali kız kardeşi Sultan'ı korumak için neler yapacak?

GÜLAYŞE TEHLİKEDE Mİ?

Peki ya Turgut, Sultan'ı ele geçirmek için Ali'nin en kıymetlisine, Gülayşe'ye musallat olursa?

SARE'NİN ACISI

Abisinden bile yakın olduğu Barbaros'un acısı, Sare'yi kahreder. Zıpkın aşık olduğu kadına yardım edebilecek mi?

CENAZE Mİ DÜĞÜN MÜ?

Mercan'ın amcası sonunda onu kütüğüne alır! Artık Mercan'ın bir soyadı var: Mercan Gökova. Ama Mercan'ın amcası Ali ile Mercan'dan en acılı zamanlarında evlenmelerini ister. Mercan'la Ali evlenebilecekler mi?

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33. Bölüm Foto Galeri Ateş Kuşları

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