ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
3 Şubat 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları - Ön İzleme

Ateş Kuşları 4.Bölüm Fragmanı

''Mutluluk bizlere uzaktan bakar.''

Gülayşe, Çatal'ın inine giriyor

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.

Zıpkın ve Mercan gerçeklerin peşinde!

Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

Ateş Kuşları'nın büyük sınavı

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.

Köksüzler yakayı ele mi verecek?

Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?

DEVAMI
Ateş Kuşları
SON BÖLÜMÜ İZLE 3. Bölüm Ateş Kuşları
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Ateş Kuşları
27 Ocak 2023, Cuma
3. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
20 Ocak 2023, Cuma
2. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
13 Ocak 2023, Cuma
1. Bölüm Ateş Kuşları
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Ateş Kuşları - 2. Fragman
3 Şubat 2023, Cuma
4. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları
3 Şubat 2023, Cuma
4. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları - 2. Fragman
27 Ocak 2023, Cuma
3. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
BİZE ULAŞIN