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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
10 Mart 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları - 3. Fragman

Ateş Kuşları 7.Bölüm Fragmanı

"Çatal da olsa insan kendi oğluna kıyamıyormuş."

Gülayşe, bir seçim yapmak zorunda

Gülayşe, bir yanda âşık olduğu Barbaros diğer yanda Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışır. Seçim yapmak zorundadır.

Gülayayşe'nin Barbaros hayali

Gülayşe, bir gün bile olsa Barbaros'la hayalini kurduğu aşk masalını yaşamak ister. Bir erkekle ilk kez yemeğe çıkacaktır. Heyecan içinde hazırlıklara başlar. Ama Gülayşe'yi bekleyen gerçekler bu masalı, uyanmak isteyeceği bir kabusa çevirecektir.

Nizam, yıllar sonra televizyon karşısında

Nizam'ın beklediği o gün nihayet gelir. Televizyon karşısındadır. Gözyaşları içinde yıllardır kayıp olan kızına seslenir. Artık kaçış yoktur. Mercan, Zıpkın'ı daha fazla oyalayamaz. Nizam'a her şeyi anlatmak için kapıdadır!

Barbaros, Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?

Şirin, biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıkar. Ama hiç beklemediğimiz bir şekilde Çatal silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultur. Çünkü Barbaros, Çatal'ın oğludur! Barbaros Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?

Küçük Mercan'ın gelecek hayalleri

Geçmişte ise Mercan, Köksüzler için büyüdükleri zamana dair gelecek hayalleri kurar. Sanki bu günleri görmüş gibi Gülayşe'nin karşısına çıkacak olan erkekten bahseder, yaşayacakları acılardan habersiz…

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3 Mart 2023, Cuma
6. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
24 Şubat 2023, Cuma
5. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
3 Şubat 2023, Cuma
4. Bölüm Ateş Kuşları
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Ateş Kuşları 2. Fragmanı
10 Mart 2023, Cuma
7. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları 2. Fragmanı
Ateş Kuşları
10 Mart 2023, Cuma
7. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları - 3. Fragman
3 Mart 2023, Cuma
6. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 3. Fragman
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