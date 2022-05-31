28 çeşit Türk kahvesi

Geçmişi, neredeyse, beş asır öncesine dayanıyor. Kırk yıllık hatrının olduğu söyleniyor. Böyle söyleyince, zaten anladınız sanırım Türk Kahvesi'nden bahsettiğimizi... Pek bilinmese de, aslında Türk Kahvesi'nin elliden fazla çeşidi var... Üstelik bunlardan bazıları, 'yeni nesil' dediğimiz "üçüncü nesil kahve akımı"na da ayak uydurmuş durumda.

O kahveler aslında çok bilinmese de bir kısmı günümüze kadar geldi. Kahve tutkunu Mücahit Çelebi çeşit çeşit kahveleri Ankara'da topladı.

Mücahit Çelebi, "tük kahvesi, hilveli kahve, cilveli kahve yandırma, lavantalı, Süryani ,mırra kahvesi, keyif kahvesi, burçak kahvesi, kül kahvesi….

Bir değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, tam 28 fincan var burada ve bu fincanların fincanlardaki Türk kahveleri de 28 çeşit her birinin ayrı ayrı hikayesi var