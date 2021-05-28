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2 Haziran 2021, Çarşamba 19:00

atv Ana Haber 2 Haziran 2021, Çarşamba

Cumhurbaşkanı'ndan PKK'ya gözdağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı TV programında pandemiden dış politikaya, Kanal İstanbul'dan Amerika'yla ilişkilere bir çok konuda çok önemli mesajlar verdi.

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Eşin Facebook'unu karıştırmak

Delil olsun diye okuyup kayıt ettiğiniz sosyal medya mesajları karşınıza hapis cezası olarak çıkabilir. Eşinin sosyal medya hesabını karıştırmak suç sayılıyor.

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Yıllar sonra gelen cinayet itirafı

Aynı anda ortadan kaybolan çiftle ilgili sır perdesi daha aralanmadan ortaya bir de cinayet iddiası çıktı. Kafalar karıştı.

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"Marmara kendini temizleyemiyor"

Müsilaj her yeri sardı. Marmara'nın artık sabrı kalmadı. Yürek burkan görüntülerden sonra Cumhurbaşkanı düğmeye bastı.

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Doğa katliamına dur deyin!

Kızılırmak'ta yasa dışı yollarla balık katliamı yapılıyor.

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Süper kahraman gibi

Gündüzleri minibüs şoförü olarak çalışıyor, akşam olunca da bir süper kahraman gibi kostüm değiştiriyor. Bir karate ustasına dönüşüyor.

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