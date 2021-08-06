atv Ana Haber 9 Ağustos 2021, Pazartesi

"Yangın ateşinin yanına fitne ateşi…"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 250 milyonun üzerinde fidan dikileceğini kaydetti. Çelik'in siyasete eleştirileri de vardı, "Bazı siyasilerin yangın ateşinin yanına fitne ateşini yakmaya çalıştığını gördük" dedi.

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Neredesiniz kızlar?

Yaşları 11 ile 15 arasında değişen 3 kız çocuğu iddiaya göre dün öğlen saatlerinde bir araya geldi bir daha da geri dönmedi. Polis her yerde onları arıyor.

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Emniyet kemerini 'takan' yok

Hafta sonunda yaşanan kazalarda çok sayıda can yitip gitti. Ama içlerinden biri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çünkü emniyet kemerini takmıştı. Peki şehirler arası yolculukta emniyet kemeri takan var mı? atv Haber bu sorunun peşine düştü.

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Müsilaj balığı nasıl etkiler?

Müsilaj yüzeyden temizlendi ama Marmara'da balıkçılığın akıbeti merak konusu. Uzmanlarla balıkçılar ikiye ayrıldı.

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Kendini 'bagaj' zanneden yolcu!

Ayakta zor duruyor. Uçak yerine gittiği yer ise bagajların yükleme bölümü

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Uzayda olimpiyat

Kozmonotlar ve astronotlar iki takıma ayrıldılar uzayda birbirleriyle kıyasıya yarıştılar.