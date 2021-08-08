atv Ana Haber 10 Ağustos 2021, Salı

Yüz binlerce öğrenciye müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali atv canlı yayınında vermişti. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği müjdeyi ise sosyal medya hesabından duyurdu. YKS baraj puanları düşürüldü.

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Öldüren hile

Aracın hızını ve kilometresini ölçen takograflarda türlü oyunlar dönüyor. Buna bir de şoförün yorgunluğu ve uykusuzluğu da eklenince can yakan kazalar kaçınılmaz oluyor.

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Kim haklı?

İstanbul'da taksiciler ile müşteriler arasında zaman zaman "Ücretli geçişleri kim ödeyecek?" tartışması yaşanıyor. Peki kim haklı?

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Düştü düşecek

Korkuyorlar çünkü sokaklarına adeta taş yağıyor…

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Kaldırım isyanı

Ankara Çankaya'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi sakinleri seslerini duyurmak istiyor.

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Hırsıza kapı dayanmıyor

Ne mücevher ne de değerli eşya…Hırsızların yeni hedefi kapılar…