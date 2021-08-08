atv Ana Haber

Yüz binlerce öğrenciye müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali atv canlı yayınında vermişti. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği müjdeyi ise sosyal medya hesabından duyurdu. YKS baraj puanları düşürüldü.
**
Öldüren hile
Aracın hızını ve kilometresini ölçen takograflarda türlü oyunlar dönüyor. Buna bir de şoförün yorgunluğu ve uykusuzluğu da eklenince can yakan kazalar kaçınılmaz oluyor.
**
Kim haklı?
İstanbul'da taksiciler ile müşteriler arasında zaman zaman "Ücretli geçişleri kim ödeyecek?" tartışması yaşanıyor. Peki kim haklı?
**
Düştü düşecek
Korkuyorlar çünkü sokaklarına adeta taş yağıyor…
**
Kaldırım isyanı
Ankara Çankaya'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi sakinleri seslerini duyurmak istiyor.
**
Hırsıza kapı dayanmıyor
Ne mücevher ne de değerli eşya…Hırsızların yeni hedefi kapılar…