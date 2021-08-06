atv Ana Haber 12 Ağustos 2021, Perşembe

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Metrekareye 318 kg yağış düştü, su evlerin üçüncü katına kadar yükseldi. Yıkım büyük, bilanço ağır. Uzmanlara göre sel felaketi sürebilir. Zira Meteoroloji bu kez de Karadeniz'in doğusu için uyarıda bulundu.

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Küllerinden doğaca

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında sel felaketinden yangınlara, THK'ya dair tartışmalardan sosyal medyadaki propaganda hamlelerine kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

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YKS 1'incisini hayattan koparan kaza

Tıp fakültesini kazanmış beyaz önlüğünü giyebilmek için gün sayıyordu. Daha hayallerine kavuşamadan alkollü bir sürücü onu hayattan kopardı.

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Bir kadın cinayeti daha…

Hayat doluydu, kadın cinayetleri konusunda çok hassastı. Her fırsatta tepki gösteriyordu ama kendisi de cinayete kurban gitti.

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Pes dedirten hırsızlık

Belediye görevlisi gibi caddeye vinçle gelip elektrik direklerini birer birer söktüler sonra da direklerle ortadan kayboldular.

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Robotlar tarlaya indi

Bir sektörde daha robotların insanları işsiz bırakması an meselesi