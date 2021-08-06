atv Ana Haber 13 Ağustos 2021, Cuma

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Pençe-Şimşek harekatından acı haber

27 yaşındaki Uzman Çavuş Hakan Bali teröristlerin hain saldırısında şehit düştü. Daha bir hafta önce nişan yüzüğü taktığı baba ocağına ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu döndü kahraman şehidimizin.

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"Selden mucize kurtuluş kamerada"

Aracını kurtarmak isterken az kalsın canından oluyordu. Sele kapılan adam mucize eseri kurtuldu. O anlar böyle kayıtlara geçti.

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"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gitti. Selzedelere seslenen Erdoğan, "1 yıl içinde evler yapılacak. Devletimiz her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir" dedi.

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Yeni robot köpek "Cyberdog"

Engelleri aşıyor sahibinin peşinden ayrılmıyor. Adı "Cyberdog". Sesli komutları algılayıp yanıt verebilen Cyberdog yüz tanıma sistemine de sahip.

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Asansör faciasında şok iddia

Kimi ihmal kurbanı kimi de gözünü para hırsı bürümüş kurnazların.

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Tartıştığı yolcuları indirdi

Kısa mesafe ile başlayan tartışma taksici maske takmayınca büyüdü.