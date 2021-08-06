ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV ANA HABER BÖLÜMLER
13 Ağustos 2021, Cuma 19:00

atv Ana Haber 13 Ağustos 2021, Cuma

Hızlı, doğru, tarafsız habercilik anlayışı...

Pençe-Şimşek harekatından acı haber

27 yaşındaki Uzman Çavuş Hakan Bali teröristlerin hain saldırısında şehit düştü. Daha bir hafta önce nişan yüzüğü taktığı baba ocağına ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu döndü kahraman şehidimizin.

**

"Selden mucize kurtuluş kamerada"

Aracını kurtarmak isterken az kalsın canından oluyordu. Sele kapılan adam mucize eseri kurtuldu. O anlar böyle kayıtlara geçti.

**

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesine gitti. Selzedelere seslenen Erdoğan, "1 yıl içinde evler yapılacak. Devletimiz her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir" dedi.

**

Yeni robot köpek "Cyberdog"

Engelleri aşıyor sahibinin peşinden ayrılmıyor. Adı "Cyberdog". Sesli komutları algılayıp yanıt verebilen Cyberdog yüz tanıma sistemine de sahip.

**

Asansör faciasında şok iddia

Kimi ihmal kurbanı kimi de gözünü para hırsı bürümüş kurnazların.

**

Tartıştığı yolcuları indirdi

Kısa mesafe ile başlayan tartışma taksici maske takmayınca büyüdü.

DEVAMI
ABONE OL
atv Ana Haber
SON BÖLÜMÜ İZLE atv Ana Haber 14 Ağustos 2021, Cumartesi
BÖLÜMLER
TÜMÜ
atv Ana Haber
atv Ana Haber 14 Ağustos 2021, Cumartesi
atv Ana Haber
atv Ana Haber 12 Ağustos 2021, Perşembe
atv Ana Haber
atv Ana Haber 11 Ağustos 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN