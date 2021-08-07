atv Ana Haber 14 Ağustos 2021, Cumartesi

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Kahramanmaraş'tan üzücü haber

Orman Genel Müdürlüğü'nün Rusya'dan kiraladığı yangın söndürme uçağı Kahramanmaraş'ta kırıma uğradı. Uçağın içindeki 3 Türk ve 5 Rus personel hayatını kaybetti. Ekipler, uçağın enkazına helikopterle ulaştı. #atvhaber

Batı Karadeniz, sel felaketiyle mücadele ediyor

Karadeniz'in batısında yaşanan sel felaketinin etkileri sürüyor. Afet bölgelerinde yaralar hızla sarılırken arama – kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Sel felaketinin yaşandığı anlar bölge halkının kameralarına yansıdı. #atvhaber

Yine 'pitbull' dehşeti

Çocuk parkında gezdirilen pitbull cinsi iki köpek, bir kadına saldırdı. Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda talihsiz kadının burnu koptu. Talihsiz kadın kanlar içinde kalırken iki köpeğin sahibi ortadan kayboldu. #atvhaber

Başkent'te su sorunu

Ankara'da su isyanı sürüyor. Karagedik Mahallesi'nde tam bir aydır su sorunu yaşanıyor. Mahalleli, suyun çoğu zaman hiç akmadığını dile getiriyor. Su olsa bile musluklardan kirli bir şekilde aktığını ifade eden Karagedik sakinleri, sorunlarına çözüm bekliyor. #atvhaber