atv Ana Haber 16 Ağustos 2021, Pazartesi

Dört ocağa şehit ateşi düştü

Birliklerimiz arazide operasyon halindeydi. Ancak hainlerin tuzakladıkları el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu.

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"Felaket tellallarına en güzel cevap"

Cumhurbaşkanı Erdoğan salgına rağmen Türkiye ekonomisindeki olumlu gidişatı açıklarken satır aralarında muhalefete yüklendi. Erdoğan 26 fabrikanın açılışına katıldı, sayılarla konuştu.

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Kabil'de kaos Ölümüne kaçış

Yönetimin Taliban'a geçtiği Afganistan'da kaos. İsteyenlerin Kabil'den ayrılabileceğinin açıklanması sonrası dehşet anlar yaşandı. Tüyler ürperten görüntüler kayıtlara geçti.

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Şimdi ne olacak?

Afganistan'ın geleceği merak konusu. Bizi en çok ilgilendiren kısmı ise Türk askerinin durumu. Kabil ile ilgili merak edilenleri stratejist Abdullah Ağar değerlendirdi

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Nedir bu nomofobi?

Çağın sorunu dijital hastalıklar. Bakın aralarında neler var neler!

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Ustasından lezzetli aşure tarifi…

Muharrem ayını yaşadığımız günlerdeyiz. Mutfaklarda tatlı bir telaş var. Aşure kazanları kaynamaya başladı. İşte ustasından bolluk ve bereketin simgesi aşure tarifi…