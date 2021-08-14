atv Ana Haber

Dört ocağa şehit ateşi düştü
Birliklerimiz arazide operasyon halindeydi. Ancak hainlerin tuzakladıkları el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu.
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"Felaket tellallarına en güzel cevap"
Cumhurbaşkanı Erdoğan salgına rağmen Türkiye ekonomisindeki olumlu gidişatı açıklarken satır aralarında muhalefete yüklendi. Erdoğan 26 fabrikanın açılışına katıldı, sayılarla konuştu.
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Kabil'de kaos Ölümüne kaçış
Yönetimin Taliban'a geçtiği Afganistan'da kaos. İsteyenlerin Kabil'den ayrılabileceğinin açıklanması sonrası dehşet anlar yaşandı. Tüyler ürperten görüntüler kayıtlara geçti.
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Şimdi ne olacak?
Afganistan'ın geleceği merak konusu. Bizi en çok ilgilendiren kısmı ise Türk askerinin durumu. Kabil ile ilgili merak edilenleri stratejist Abdullah Ağar değerlendirdi
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Nedir bu nomofobi?
Çağın sorunu dijital hastalıklar. Bakın aralarında neler var neler!
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Ustasından lezzetli aşure tarifi…
Muharrem ayını yaşadığımız günlerdeyiz. Mutfaklarda tatlı bir telaş var. Aşure kazanları kaynamaya başladı. İşte ustasından bolluk ve bereketin simgesi aşure tarifi…