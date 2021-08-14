atv Ana Haber

Taliban'dan ölümüne kaçış
Kabil'deki Taliban'dan kaçış görüntüleri herkesin aklına mıh gibi kazınmıştı. Afganistan'daki trajediyi anlatan yeni fotoğraflar geldi.
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"Bir yerde bayrak gösteriyorsak…"
Cumhurbaşkanı Erdoğan İDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde kritik mesajlar verdi
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Korkutan uyarı
Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde o soru hala akıllarda. Marmara'da deprem bekleniliyor mu? Uzman hocalardan o soruya korkutucu yanıt.
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Bitmeyen nöbet
Her gün evinin önünde nöbet tutuyor. Ne eşyasını alabiliyor ne içeri girebiliyor. İddiaya göre Çankaya Belediyesi'ne gittiğinde de kapılar yüzüne kapanıyor.
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Timsah bakıcısının elini kapınca…
Bir anlık hatayla elini timsaha kaptırdı. Kurtarmak için çocuklardan birisinin babası atıldı.
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Savunmada büyük gurur
Çığır açan teknolojiler, yepyeni özellikler… İşte Türk Savunma Sanayisinin geldiği son nokta.