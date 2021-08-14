atv Ana Haber 17 Ağustos 2021, Salı

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Taliban'dan ölümüne kaçış

Kabil'deki Taliban'dan kaçış görüntüleri herkesin aklına mıh gibi kazınmıştı. Afganistan'daki trajediyi anlatan yeni fotoğraflar geldi.

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"Bir yerde bayrak gösteriyorsak…"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde kritik mesajlar verdi

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Korkutan uyarı

Marmara Depremi'nin 22. yıldönümünde o soru hala akıllarda. Marmara'da deprem bekleniliyor mu? Uzman hocalardan o soruya korkutucu yanıt.

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Bitmeyen nöbet

Her gün evinin önünde nöbet tutuyor. Ne eşyasını alabiliyor ne içeri girebiliyor. İddiaya göre Çankaya Belediyesi'ne gittiğinde de kapılar yüzüne kapanıyor.

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Timsah bakıcısının elini kapınca…

Bir anlık hatayla elini timsaha kaptırdı. Kurtarmak için çocuklardan birisinin babası atıldı.

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Savunmada büyük gurur

Çığır açan teknolojiler, yepyeni özellikler… İşte Türk Savunma Sanayisinin geldiği son nokta.