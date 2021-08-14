atv Ana Haber 18 Ağustos 2021, Çarşamba

Taliban'a karşı direniş hazırlığı

Taliban ilk basın toplantısını yaptı, dostluk mesajı verdi. Ama kadının adı sokaklardan silindi. Amerikan askerlerine seslenen Afgan kadınların görüntüleri yürekleri burktu. Sokaklara kaos hakim. Taliban'a karşı direniş hazırlığı yapılıyor. İşte bölgeden son gelişmeler

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'Büyük deprem dönüşümü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2012'de kentsel dönüşüm sürecini başlatmıştı. Erdoğan, o günden bu yana alınan mesafenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Dönüşüm için 90 milyarlık yatırım gerçekleştiğini kaydetti. İşte büyük dönüşümün detayları.

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Aksiyon filmlerini aratmadı

Tekmeler yumruklar havada uçuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yetmedi taraflardan bir aracını kalabalığın üstüne sürdü.