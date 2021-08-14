atv Ana Haber 19 Ağustos 2021, Perşembe

"Afgan halkının yanındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında mesajlarını sadece Türkiye'ye değil aynı zamanda dünyaya verdi. Afgan halkına "Yanınızdayız" diyen Erdoğan "Ülkemizin çıkarları için her türlü işbirliğine hazırız" şeklinde konuştu. İşte o kritik mesajlar.

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Kabil'den kaçış

273 Türk Kabil'den tahliye edildi. Türkiye, Taliban'ın hedefindeki önemli diplomatları da kurtardı. Aralarında önemli isimler var. Sokaklardaki kaos sürüyor. Muhaliflerin evlerinin basıldığı gelen haberler arasında. Öte yandan direniş hareketi ise dalga dalga büyüyor. İşte son 24 saatte Afganistan'da yaşananlar.

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Tepkiler yıkımı durduramadı

Ne geceden sabaha tutulan nöbet, ne tepkiler onları durdurabildi. Tüm itirazlara rağmen gençlik parkı belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

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Ölümcül yumruk kamerada

Eğlence mekanından çıkıp tartıştığı otopark görevlisinden özür dilmek isterken korkunç bir saldırıya uğradı. Talihsiz adamın yediği yumrukla kafatası kemikleri kırıldı ve beynine saplandı.

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'Hakaret ticareti' iddiası

Adı önce Aleyna Çakır ardından da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gündem gelen Umitcan Uygun bu kez pes dedirten başka bir iddia ile konuşuluyor.

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Evden çalışmak isteyenlere tuzak

Sahtekarlar bu kez evden çalışarak aile bütçesine katkı yapmak isteyenleri kestirdi gözlerine.