atv Ana Haber 20 Ağustos 2021, Cuma

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Korkunun ve çaresizliğin fotoğrafı

Kabil havalimanında büyük bir dram yaşanıyor. Korkuyorlar, bebeklerini Amerikan askerine verecek kadar çaresizler. Tek istedikleri Taliban ve ölümden kaçıp yeni bir hayata başlamak. Kaos, dram ve umut bir arada. İşte Afganistan'da 24 saatte yaşananlar…

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"Taliban'la görüşme' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sıcak gündem maddesi Afganistan'daki gelişmelerle ilgili konulara da değindi. Erdoğan, kalıcı çözüm için Taliban ile masaya oturma sinyali verdi.

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"Öbür tarafa gittim geldim"

"Öbür tarafa gittim geldim, ölümü gördüm" Boğazına bıçak dayanmasıyla ölümle burun buruna gelen taksici yaşadığı dehşeti atv Haber'e anlattı.

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ÖTV indirimi vatandaşa yansıdı mı?

ÖTV düzenlemesiyle otomobil piyasası hareketlendi ama bu sefer de başka sıkıntılar ortaya çıktı.

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Ölüme terk etti Çarptı ve kaçtı

Önce acı bir fren sesi duyuldu sonra 8 yaşındaki Ebubekir yere düştü. Küçük çocuk ölümden döndü.

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"Dualarınızı eksik etmeyin"

Birçok unutulmaz karaktere hayat veren usta oyuncu Mesut Akusta dün Ankara'daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu 3 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Sevenleri şimdi ondan gelecek iyi haberleri bekliyor.