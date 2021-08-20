atv Ana Haber 23 Ağustos 2021, Pazartesi

Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı atv Haber'de

"Bin lira para teklif etti. 'Yakar mısın' dedi. Yakarım sıkıntı yok dedim"

Zanlı şok ses kaydında ormanları nasıl yaktığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Hatta kimlerden nasıl para aldığını söylüyor. İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı.

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Komşu çocuğuna kemerli dayak

13 yaşındaki kızı kemerle kovaladı, acımadan vurdu, annesini sürükleyerek binadan attı.

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Hileli akaryakıt tabelalarına dikkat

Kimse tezgahı kolay kolay fark etmiyor ama vurgun büyük. Fiyat tabelada ayrı pompada ayrı.

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Bir kadının yardım çığlığı

Eşinin zulmüne karşı durdu ölüme giderken son anda kurtuldu.

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'CE' belgesine dikkat edin

Okulların açılması yaklaştıkça kırtasiye telaşı artıyor. Piyasada her türlü ürün var ancak asıl dikkat edilmesi gereken ürünlerin fiyatı değil. Peki hangi ürün neye bakılarak alınmalı?

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Katlanabilen tekerlekli sandalye

Yürüme engelliler bu icat sayesinde artık daha bağımsız.