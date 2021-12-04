Ahmet Sakak cinayetinin altından Süleyman Uçar çıktı! Uçar, Müge Anlı’da ne demişti?
4 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündem olan Ahmet Sakak cinayeti çözüldü. Yıllar sonra gelen haberin ardından ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. Ahmet Sakak’ın katili, kendisi için kayıp ilanı veren Süleyman Uçar çıktı. Aydın’ın Didim ilçesinde deniz patlıcanı avcılarının bulduğu cesede yapılan DNA testi, tüm gerçeği gözler önüne serdi. Müge Anlı canlı yayınlarında Sakak’ı pedofili ve tecavüzle suçlayan Süleyman Uçar, arkadaşının Yunanistan’a kaçtığına yönelik iddialarda bulunmuştu.