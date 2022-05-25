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25 Mayıs 2022, Çarşamba
Aile gezisi faciayla bitti. İhmal yüzünden ölüyordu.

Aile gezisi faciayla bitti. İhmal yüzünden ölüyordu.

İstanbul'un tarihi meydanlarından biri Beyazıt'ta düzenleme çalışması var bir süredir.. Ama önlemsiz, tedbirsiz yürütülen bir çalışma.. Görünen o. Çünkü, küçücük bir çocuk çok ağır bir bedel ödedi bu yüzden.

Demir ailesi için aslında keyif gezisindeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beyazıt Meydanı'nda yaptığı çalışmaların yanından geçerken o keyif, kabusa döndü.
İddiaya göre, bir forklift beton bloğu kaldırırken Emir'in ayağına düşürdü.

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