"Babamızı kurtarın" çığlığı

Bu çığlık, babaları Almanya'da yaşam savaşı veren Kızılkaya ailesine ait. Gerçi bu savaşın tek taraflı olduğu söylenebilir zira iddiaya göre, alman doktorları fenalaşan Kızılkaya'yı önce "bir şeyiniz yok" deyip eve gönderdi. Aylar süren yaşam mücadelesi sonrasında da, bilinci açık olmasına rağmen aileye ötanazi teklif etti. Şimdi tek umutları, Türk doktorları.

İlk teşhiste, "önemli bir şeyin yok" dediler. 1,5 ay koma sonrası, yaşama tutunmasına rağmen onu ölüme terk ettiler!

Kızılkaya ailesi, Alman sağlık sistemine çok öfkeli. Tek umutlarıysa babalarının Türkiye'ye getirilmesi.