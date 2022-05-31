ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV ANA HABER KISA VİDEO
31 Mayıs 2022, Salı
"Babamızı kurtarın" çığlığı

"Babamızı kurtarın" çığlığı

Bu çığlık, babaları Almanya'da yaşam savaşı veren Kızılkaya ailesine ait. Gerçi bu savaşın tek taraflı olduğu söylenebilir zira iddiaya göre, alman doktorları fenalaşan Kızılkaya'yı önce "bir şeyiniz yok" deyip eve gönderdi. Aylar süren yaşam mücadelesi sonrasında da, bilinci açık olmasına rağmen aileye ötanazi teklif etti. Şimdi tek umutları, Türk doktorları.

İlk teşhiste, "önemli bir şeyin yok" dediler. 1,5 ay koma sonrası, yaşama tutunmasına rağmen onu ölüme terk ettiler!

Kızılkaya ailesi, Alman sağlık sistemine çok öfkeli. Tek umutlarıysa babalarının Türkiye'ye getirilmesi.

DEVAMI
atv Ana Haber
SON BÖLÜMÜ İZLE atv Ana Haber 31 Mayıs 2022, Salı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
atv Ana Haber
atv Ana Haber 31 Mayıs 2022, Salı
atv Ana Haber
atv Ana Haber 30 Mayıs 2022, Pazartesi
atv Ana Haber
atv Ana Haber 29 Mayıs 2022, Pazar
BİZE ULAŞIN