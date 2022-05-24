ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV ANA HABER KISA VİDEO
24 Mayıs 2022, Salı
Beyazıt’taki esnaf çatışmasının yeni görüntüsü

Beyazıt’taki esnaf çatışmasının yeni görüntüsü

İstanbul Beyazıt’taki Kapalı Çarşı’yı savaş alanına çeviren çatışmaya dair yeni görüntüler ve yeni bilgiler ortaya çıktı. Aslında taraflar arasındaki husumet geçmişe dayanıyordu. Her şey bir tükürükle başlamış olayda silahlar çekilmişti. Tehdit aldığı gerekçesiyle dükkanını açamayan esnaf yaklaşık bir yıl önce atv Haber’e konuşmuş bir çetenin kendilerine baskı yaptığını iddia etmişti. İşte o esnafın 1 yıl önceki röportajı.

atv Haber, Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündemini aktarırken, hızlı, doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla güvenirliğin ve saygınlığın adresi olmaya devam ediyor.

DEVAMI
atv Ana Haber
SON BÖLÜMÜ İZLE atv Ana Haber 24 Mayıs 2022, Salı
BÖLÜMLER
TÜMÜ
atv Ana Haber
atv Ana Haber 24 Mayıs 2022, Salı
atv Ana Haber
atv Ana Haber 23 Mayıs 2022, Pazartesi
atv Ana Haber
atv Ana Haber 22 Mayıs 2022, Pazar
BİZE ULAŞIN