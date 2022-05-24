Beyazıt’taki esnaf çatışmasının yeni görüntüsü

İstanbul Beyazıt’taki Kapalı Çarşı’yı savaş alanına çeviren çatışmaya dair yeni görüntüler ve yeni bilgiler ortaya çıktı. Aslında taraflar arasındaki husumet geçmişe dayanıyordu. Her şey bir tükürükle başlamış olayda silahlar çekilmişti. Tehdit aldığı gerekçesiyle dükkanını açamayan esnaf yaklaşık bir yıl önce atv Haber’e konuşmuş bir çetenin kendilerine baskı yaptığını iddia etmişti. İşte o esnafın 1 yıl önceki röportajı.

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