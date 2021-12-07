Beyoğlu, silah sesleriyle irkildi! Araçla ilerleyen iki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
İstanbul Beyoğlu’nda araçla ilerleyen iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Trafik ışıklarında pusu kuran saldırgan, hemen hemen bir şarjörü araçtakilerin üzerine boşalttı. Saldırıda yaralananlar, olay yerinden 2 kilometre uzaktaki polis kontrol noktasına sığındı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından mağdurlar, saldırganlarla ilgili tek bir açıklama dahi yapamadı. Saldırıda yaralanan iki kişinin yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ederken polis, saldırganın izini arıyor.