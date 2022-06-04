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4 Haziran 2022, Cumartesi
Bir annenin en mutlu anı... Kaçırılan oğluna kavuştu

Bir annenin en mutlu anı... Kaçırılan oğluna kavuştu

'Burcu Siyahkaş'... O; eşi tarafından, evli kaldığı süre boyunca şiddet ve hakarete maruz kalan bir anneydi. Boşandı. Ve sekiz yaşındaki oğlunun velayeti, 'Siyahkaş'a verildi ancak, 24 Nisan'da, iddiaya göre; eski eşi, oğlunu kaçırdı. Talihsiz kadın, göz yaşlarıyla, 'Esra Erol'un kapısını çaldı. Her yerde aranan küçük çocuk, nihayet bulundu. Anne ve evladı, aylar sonra, sağ salim kavuştu.

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