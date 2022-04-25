Bursa’da eğitim uçağı sokak ortasına düştü

İçinde biri öğrenci iki pilotun olduğu eğitim uçağı mahallenin ortasına düştü. Önce bir evin çatısına çarpan uçak sonrasında sokağa çakıldı. Kazada uçaktaki iki pilot ta hayatını kaybetti. Kaza anında sokakta kimsenin olmayışı can kaybının artmasını önledi.

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı büyük bir gürültüyle önce evin çatısına çarptı ardından da sokağın ortasına düştü. Alev alan uçakta iki pilot hayatını kaybetti.

İçinde biri öğrenci iki pilotun olduğu eğitim uçağı Bursa'daki Yunuseli havaalanından havalanmıştı. Ama iddia o ki kalkıştan sonra teknik bir arıza meydana geldi. Hızla irtifa kaybeden uçak mahallenin ortasına düştü. O anda sokakta kimsenin olmayışı can kaybının artmasını önledi. Alev alan uçaktaki patlamalar paniğe yol açtı. Bölgeye hemen itfaiye sevk edildi. Hem alev alan uçak hem de çarptığı araçtaki yangın söndürüldü.