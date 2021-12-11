Cemal Savaş, eşi Sibel Savaş ile yüzleşti!
Hastane kontrolü için evden çıkan Sibel Savaş, bir daha eve dönmedi. Genç kadının kocası Cemal Savaş ise soluğu Esra Erol’da aldı. Sibel Savaş’ın, Mehmet Ali Karaba isimli kişiye kaçtığını ifade eden Cemal Savaş, canlı yayında yardım istedi. Konuyla ilgili ortaya çıkan bir diğer gerçek ise izleyenleri şoke etti. Sibel Savaş’ın kaçtığı kişinin, en yakın arkadaşının kocası olduğu anlaşıldı.
Çocukluk arkadaşının sevgilisiyle kaçan Sibel Savaş Esra Erol canlı yayınında neler söyledi?
Cemal Savaş, eşi Sibel Savaş'ı affedecek mi?