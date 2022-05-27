Cinayetin perde arkası Müge Anlı’da aralanıyor

Kanlı infazın detayları şoke etti

Başarılı sunucu Müge Anlı, bugün de 'Muhammed Burhan' cinayeti faillerinin izini sürdü... Yasak ilişki söylentileri iyice arttı. Şüpheli listesinde, öldürülen genç adamın eşi ve birlikte olduğu iddia edilen 'Selami Şen' vardı biliyorsunuz. İki isim de, bugüne dek, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Ama canlı yayına telefonla bağlanan kadın, öyle şeyler anlattı ki, korkunç bir detay daha ortaya çıktı.