ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV ANA HABER KISA VİDEO
9 Haziran 2022, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık ve seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık ve seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 2023 seçimleri için adaylığını resmen ilan etti. İzmir'deydi Erdoğan. Efes 2022 Tatbikatı için Seferihisar'daydı. Ki oradan verdiği mesajlar da çok kritik. Yunanistan'a seslendi. AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında kurdu bu cümleyi, "Cumhur ittifakının adayı benim" dedi. CHP liderine de "Ya adayını ya da adaylığını açıkla" diyerek aslında hodri meydan demiş oldu. Erdoğan'ın gündeminde İYİ Parti'li bir milletvekilinin başlattığı Kılıçdaroğlu'nun mezhebi tartışması da vardı. Sert ve net bir tavırla konuştu; "Kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz" cümlesini kurdu.

atv Ana Haber
SON BÖLÜMÜ İZLE atv Ana Haber 9 Haziran 2022, Perşembe
BÖLÜMLER
TÜMÜ
atv Ana Haber
atv Ana Haber 9 Haziran 2022, Perşembe
atv Ana Haber
atv Ana Haber 8 Haziran 2022, Çarşamba
atv Ana Haber
atv Ana Haber 7 Haziran 2022, Salı
BİZE ULAŞIN