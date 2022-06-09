Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık ve seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 2023 seçimleri için adaylığını resmen ilan etti. İzmir'deydi Erdoğan. Efes 2022 Tatbikatı için Seferihisar'daydı. Ki oradan verdiği mesajlar da çok kritik. Yunanistan'a seslendi. AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında kurdu bu cümleyi, "Cumhur ittifakının adayı benim" dedi. CHP liderine de "Ya adayını ya da adaylığını açıkla" diyerek aslında hodri meydan demiş oldu. Erdoğan'ın gündeminde İYİ Parti'li bir milletvekilinin başlattığı Kılıçdaroğlu'nun mezhebi tartışması da vardı. Sert ve net bir tavırla konuştu; "Kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz" cümlesini kurdu.