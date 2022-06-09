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9 Haziran 2022, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya adalar tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atina’ya adalar tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın adalar üzerinden sahnelemeye çalıştığı provokasyona belki de bugüne kadarki en sert tepkiyi, Seferihisar'da Efes 2022 tatbikatında verdi. Ege'de uluslararası anlaşmaları hiçe sayan Yunanistan'ı açık açık uyardı; "Şaka yapmıyorum. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin" dedi. "Uluslararası haklarımızı çiğnetmeyiz" diyerek Miçotakis yönetimine seslendi "Aklını başına al sonu felaket olur" diye de altını çize çize aslında ilerde Ege'de atılabilecek adımların işaretini verdi.

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