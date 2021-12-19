Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Ekonomik Kurtuluş Savaşı” mesajı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken ekonomi mesajları geldi. Afrikalı gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik Kurtuluş Savaşı" vurgusunu yaptı. 4250 TL'ye yükselen asgari ücreti değerlendiren Erdoğan, "Halkımız, iktidarın ne denli yanlarında olduğunu görmüş oldu" sözlerini kullandı.

Afrikalı gençlerle bir araya gelen Erdoğan, bir kez daha "Dünya beşten büyüktür" mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi konusundaki gelişmeleri eleştiren muhalefete yüklendi. Erdoğan, faizle mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.