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29 Ocak 2022, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na ‘balıkçı’ eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na ‘balıkçı’ eleştirisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi geldi. Giresun'dan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkanlığını ben de yaptım. Kar, bora, fırtına, deprem zamanında Bodrum'a, balıkçıya gitmek bizim kitabımızda yok" sözlerini kullandı.

Giresun'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan fotoğraf sürprizi karşısında duygulandı.

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