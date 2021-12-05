Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kılıçdaroğlu’na ‘gayri milli’ eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te toplu açılık törenine katıldı. Muhalefetin provokasyon siyaseti yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Nefret ve gerilim siyasetinin kimseye faydası olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oyuna düşmeyeceklerini ifade etti. Erdoğan, terörle mücadelenin de tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadeleye vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de hizmet ve himmet diyerek gençleri mankurtlaştıran terör yapılarına kaptıracak tek bir evladımız yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi kurulan hain tuzaksa son anda fark edildi.