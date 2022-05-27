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27 Mayıs 2022, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajlarını, demokrasi ve özgürlükler adasından verdi.. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına, Adnan menderes döneminden bir belge ile yanıt verdi. CHP liderine "sen ne zaman dürüst konuşacaksın?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun son iddiaları ile ilgili de 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Erdoğan, katıldığı bir başka programda da Kılıçdaroğlu için "utanmadan bana "kaçacak" diyor.. 15 Temmuz'da kaçırtamadınız.. Ama Kılıçdaroğlu tankların arasından kaçtın" cümlesini kurdu.. İşte 60 darbesinin yıl dönümünde, cumhurbaşkanından çarpıcı mesajlar.

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