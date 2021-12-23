Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kızılcahamam'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu ve CHP’li belediyelere yüklendi. Kılıçdaroğlu yine tazminat ödeyecek Kılıçdaroğlu’na…”İşi gücü yalan” “Makyajları dökülmeye başladı” “Elinizi tutan mı var?” “Hani nerede namus?”

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