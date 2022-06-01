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1 Haziran 2022, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdopğan devrede

Cumhurbaşkanı Erdopğan devrede

Yaşama tutunmasına rağmen, Alman doktorların ötanazi teklif ettiği Osman Kızılkaya'nın çağrısını, dün ekranlarınıza taşımıştık. Ailenin beklediği müjdeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Alman sağlık sisteminin ölüme terk ettiği Kızılkaya, ambulans uçakla Türkiye'ye geliyor.

Babaları ölüme terk edilen gözü yaşlı aile, atv Haber aracılığıyla,, yetkililerden yardım istedi.

Bekledikleri müjde, 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Baba Osman Kızılkaya, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla dönüş yoluna çıktı.

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