Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makas koleksiyonu atv Haber’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makas koleksiyonunu atv Haber görüntüledi. Başbakanlık yıllarından itibaren açılışlarda kullandığı tüm makasları saklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel koleksiyonu büyük ilgi çekti. Tarihe tanıklık eden makasların sayısı her geçen gün artıyor.

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