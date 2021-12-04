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4 Aralık 2021, Cumartesi
Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan TÜİK’e giden Kılıçdaroğlu’na eleştiri ve asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'na gitmesini sert bir dille eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şov peşinde koştuğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin kurumları izinsiz gidilecek yerler değil. Memurları tehdit etmeyi ve kurumları basmayı bırak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçulara da önemli mesajlar vermeyi sürdürdü. Türkiye'nin stokçularla mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı için belirlenecek olan asgari ücretin de dar gelirli vatandaşları sevindireceğini açıkladı.
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