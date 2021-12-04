Evin duvarında sebze bahçesi

Evin içinde sebze ve meyve yetiştirmek isteyenlere müjde! Kapalı alanlar için tasarlanan dikey bahçeler, evin içinde sebze ve meyve üretimi yapmayı mümkün hale getiriyor. Duvara asılabilen bahçe, güneş ışığına ihtiyaç duymadan üretime olanak sağlıyor. Led ampül ile sebze ve meyze yetiştirmek isteyenler için tasarlanan ‘dikey bahçe’ elektriği de tasarruflu kullanıyor.

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