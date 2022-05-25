25 Mayıs 2022, Çarşamba
Fahiş kiraya düzenleme yolda
Son dönemde kiralar üzerindeki fahiş artış, çokça şikayet konusu oldu... Olmaya da devam ediyor. Bu konuda harekete geçen hükümetin 4 bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün bir toplantı yaptı. 4 bakanlığın kira zirvesinde masaya yatırılanları bugün bakan Murat Kurum'a sorduk. Bakan kurum da ne kiracıların ne de ev sahiplerinin üzülmeyeceği bir düzenlemenin 10 gün içinde açıklanacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Güngören'deydi.
Kurum, hazırlanan düzenlemeden ipuçları paylaştı.